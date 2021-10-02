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Бекхэм против Бекхэма - вышел релизный трейлер FIFA 22

Текст:   Богдан Бобров
02.10.2021,  
11:00
Фото: YouTube/ EA SPORTS FIFA Фото: YouTube/ EA SPORTS FIFA
Фото: YouTube/ EA SPORTS FIFA

К выходу очередного номерного выпуска футбольного симулятора FIFA 22 компания Electronic Arts выпустила релизный трейлер с плеядой звезд современного и не очень футбола.

По сюжету ролика по всей планете начинают пропадать звезды "игры номер один в мире", которые на самом деле телепортируются в виртуальное пространство.

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Главную роль в видео исполнил Дэвид Бекхэм, который в лишнем представлении не нуждается, также в эпизодах снялись Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Уэйн Руни и другие известные спортсмены. Заодно на огонек заглянул вездесущий заслуженный "Дэдпул" Райан Рейнольдс, который, несмотря на канадское происхождение, предпочитает кожаный мяч клюшке и шайбе, являясь владельцем уэльского клуба "Рексем".

FIFA 22 уже доступна на всех актуальных платформах.

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