Бекхэм против Бекхэма - вышел релизный трейлер FIFA 22

К выходу очередного номерного выпуска футбольного симулятора FIFA 22 компания Electronic Arts выпустила релизный трейлер с плеядой звезд современного и не очень футбола.

По сюжету ролика по всей планете начинают пропадать звезды "игры номер один в мире", которые на самом деле телепортируются в виртуальное пространство.

Главную роль в видео исполнил Дэвид Бекхэм, который в лишнем представлении не нуждается, также в эпизодах снялись Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Уэйн Руни и другие известные спортсмены. Заодно на огонек заглянул вездесущий заслуженный "Дэдпул" Райан Рейнольдс, который, несмотря на канадское происхождение, предпочитает кожаный мяч клюшке и шайбе, являясь владельцем уэльского клуба "Рексем".

FIFA 22 уже доступна на всех актуальных платформах.