Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ

"В ходе осеннего призыва 2021 года, который продлится до 31 декабря текущего года, мы ожидаем прибытие в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск более 3 тысяч военнослужащих вновь прибывшего пополнения", - сообщил начальник организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ Дмитрий Сатаров.

Он отметил, что призывники пополнят ряды всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск - от Уссурийска до Пскова и Феодосии. Исключение составит только Ульяновская 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, которую комплектуют лишь контрактниками.

Уже известно, что более тысячи новобранцев пройдут подготовку в 242-м учебном центре ВДВ в Омске. Там молодых солдат будут обучать до будущей весны. По окончанию "учебки" они получат десантные специальности и продолжат службу на должностях наводчиков-операторов и механиков-водителей боевых машин БМД-2, БМД-4М и БМП-2. В Омске из новобранцев также подготовят связистов, артиллеристов и других специалистов, востребованных в Воздушно-десантных войсках.

Еще около 30 призывников направят на Центральную базу воздушно-десантной техники и имущества в город Коломну Московской области. После учебы там, которая также завершится весной 2022 года, эти парни отправятся служить в войска специалистами по ремонту и обслуживанию парашютных приборов и систем.

"Всеновобранцы прибывающие в ВДВ, имеют категорию годности по здоровью "А", позволяющую проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных сил без ограничений", - уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Надо иметь в виду, что среди "десантного" призыва осени-2021 имеется свыше 300 молодых людей, которых до армии подготовили в ДОСААФ России по специальности "водитель транспортного средства" с категорией "С". Столько же водителей данной категорией прошли обучение в других учреждениях. А около сотни призывников получили на гражданке востребованные в ВДВ специальности, в том числе, слесаря, фрезеровщика, токаря, тракториста, повара, фельдшера и др.

Начальник организационно-мобилизационного отдела штаба Воздушно-десантных войск пояснил, что в связи со сложившейся в стране эпидемической обстановкой, по прибытии в воинские части со всеми молодыми солдатами будут проведен комплекс обязательных профилактических мероприятий.

"В дальнейшем прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте, - рассказал Дмитрий Сатаров. - Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение двух недель будет организована ежедневная трехразовая термометрия. В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование".