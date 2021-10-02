Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 94 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,5 тысячи человек.

Кроме того, более 139 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля. На сегодняшний день 1 313 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 553 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 745 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у 11 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 63 человека с коронавирусом. У воспитанников довузовский учреждений минобороны опасная инфекция обнаружена у 30 учащихся. Сообщается, что 19 ребят лежат в военных госпиталях. Еще 10 воспитанников находятся под наблюдением гражданских медиков.