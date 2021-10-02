Новости

Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 23:26
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 22:35
Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 22:18
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 21:46
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 21:38
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:33
Производитель "Спутника V" в Аргентине уверен в скором признании вакцины ВОЗ 21:02
СМИ: Боевики доставили к линии фронта в Идлибе ракеты с отравляющим веществом 20:40
СК: После смерти пенсионеров в Подмосковье задержаны их сын и невестка 20:05
Эксперт: приобретенный сколиоз можно вылечить самостоятельно 20:04
"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном" 19:54
В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами 19:45
Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ 19:44
МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов 19:43
МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС 19:43
В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры 19:32
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо" 18:56
СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников 18:41
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" 18:29
Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски 18:20
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье 18:15
Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии 17:58
Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения 17:25
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка 17:15
На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
02.10.2021 21:33
Рубрика: Власть

Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 94 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 40,5 тысячи человек.

Кроме того, более 139 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля. На сегодняшний день 1 313 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 553 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 745 человек изолированы на дому.

Фото: twitter.com/DrTedros
Глава Минздрава РФ обсудил с гендиректором ВОЗ борьбу с коронавирусом

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у 11 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 63 человека с коронавирусом. У воспитанников довузовский учреждений минобороны опасная инфекция обнаружена у 30 учащихся. Сообщается, что 19 ребят лежат в военных госпиталях. Еще 10 воспитанников находятся под наблюдением гражданских медиков.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США
За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве
В ПФР сообщили об изменениях в назначении пенсии по инвалидности
Начальник НЦБ Интерпола: В этом году в РФ экстрадировали 62 преступника