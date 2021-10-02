Быстрое и сытное рагу французских рыцарей на ужин

Хочется сытно поужинать, но привычные блюда из вашего меню уже приелись? Не беда! Рассказываем о традиционном французском рагу из фасоли, картошки и колбасок, которое не только придаст вам сил после тяжелого рабочего дня, но и потребует совсем немного времени. Называется оно кассуле и родом с юга Франции.

По легенде, кассуле родилось в городе Кастельнодари во время Столетней войны между Францией и Англией. Будучи в осаде, город находился на грани голода, и местные жители собрали всю еду, которая у них осталась, чтобы накормить своих солдат. Получилась сытная похлебка, которая так понравилась воякам, что они не просто сумели пробить блокаду, но и погнали англичан аж до самого Ла-Манша. Сегодня в Кастельнодари существует Большое братство кассуле, которое регулярно устраивает ярмарки в честь этого блюда и соревнования по его готовке.

Итак, вам понадобятся:

3 банки белой фасоли с томатном соусе

2 копченые колбаски

чесночная колбаса

6 молочных сосисок

500 г копченого бекона

4 небольших луковицы

4-5 картофелин

душистые травы для приправы на ваш вкус

соль, перец по вкусу

Шаг 1

Нарежьте копченые колбаски и чесночную колбасу на ломтики или кубиками. Обжарьте на масле вместе с беконом (его тоже можно нарезать) в кастрюле до золотисто-коричневого цвета.

Шаг 2

Очистите картофель и поварите его в другой кастрюле в горячей воде 10-15 минут. Картофелины должны слегка не довариться и остаться твердыми.

Шаг 3

К подрумянившимся бекону и колбаскам добавьте белую фасоль в томатном соусе, душистые травы и залейте водой так, чтобы она полностью накрыла смесь. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите несколько минут.

Шаг 4

Дальше можно мясо достать и осушить, чтобы удалить лишний жир. Затем снова переложите мясо в кастрюлю и продолжите тушить, пока смесь не начнет постепенно уменьшаться в объеме.

Шаг 5

Когда смесь начнет густеть, добавьте в нее картофель и сосиски. Варите на медленном огне еще 10-15 минут.

Готово! Bon appétit!

За основу взят рецепт портала Cuisine AZ.