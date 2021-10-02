Быстрое и сытное рагу французских рыцарей на ужин

По легенде, кассуле родилось в городе Кастельнодари во время Столетней войны между Францией и Англией. Будучи в осаде, город находился на грани голода, и местные жители собрали всю еду, которая у них осталась, чтобы накормить своих солдат. Получилась сытная похлебка, которая так понравилась воякам, что они не просто сумели пробить блокаду, но и погнали англичан аж до самого Ла-Манша. Сегодня в Кастельнодари существует Большое братство кассуле, которое регулярно устраивает ярмарки в честь этого блюда и соревнования по его готовке.
Итак, вам понадобятся:
- 3 банки белой фасоли с томатном соусе
- 2 копченые колбаски
- чесночная колбаса
- 6 молочных сосисок
- 500 г копченого бекона
- 4 небольших луковицы
- 4-5 картофелин
- душистые травы для приправы на ваш вкус
- соль, перец по вкусу
Шаг 1
Нарежьте копченые колбаски и чесночную колбасу на ломтики или кубиками. Обжарьте на масле вместе с беконом (его тоже можно нарезать) в кастрюле до золотисто-коричневого цвета.
Шаг 2
Очистите картофель и поварите его в другой кастрюле в горячей воде 10-15 минут. Картофелины должны слегка не довариться и остаться твердыми.
Шаг 3
К подрумянившимся бекону и колбаскам добавьте белую фасоль в томатном соусе, душистые травы и залейте водой так, чтобы она полностью накрыла смесь. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите несколько минут.
Шаг 4
Дальше можно мясо достать и осушить, чтобы удалить лишний жир. Затем снова переложите мясо в кастрюлю и продолжите тушить, пока смесь не начнет постепенно уменьшаться в объеме.
Шаг 5
Когда смесь начнет густеть, добавьте в нее картофель и сосиски. Варите на медленном огне еще 10-15 минут.
Готово! Bon appétit!
За основу взят рецепт портала Cuisine AZ.