Диптих Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион

Стартовая цена диптиха "Девочка с шаром" 3-5 млн долларов Это одна из 25 копий известной картины. Несмотря на это, цена полотна впечатляет. Торги пройдут 15 октября в Лондоне. По словам специалистов аукционного дома, эта картина - "символ надежды, мироощущение многих людей в последние полтора года. В то время как шарик улетает, а девочка тянет к нему руки, мы вспоминаем, что наши мечты - это то, что возвышает нас над всеми бедами".

Оригинал - граффито "Девочка с шаром", ставшее самым узнаваемым произведением Бэнкси, было создано в лондонском районе Шордич в 2002 году и не сохранилось. Но Бэнкси решил повторить работу в многочисленных репродукциях, за которыми теперь гоняются коллекционеры по всему миру.

Диптих Бэнкси - это два холста размером 30 на 30 сантиметров.

Одна часть "Девочка с шаром" "Любовь в мусорном баке" - та самая картина, которая была изрезана шредером на глазах у изумленной публики на аукционе в 2018 году.