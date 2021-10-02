Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски

Почти половина начинающих частных инвесторов не может справиться с тестами брокерских компаний на знание финансовых рисков. Такие данные приводит РБК.

Обязательное тестирование граждан, желающих поучаствовать в торгах акциями и валютой, введено Банком России с 1 октября. Каждый новый клиент брокерских компаний отныне должен доказать, что разбирается в сложных финансовых продуктах (договора РЕПО, акции, не включенные в котировальные списки, паевые инвестиционные фонды и так далее) и осознает все риски биржевой торговли.

Первые тесты, проведенные российскими брокерами, показали, что с заданиями справляются в среднем порядка 40% начинающих инвесторов.