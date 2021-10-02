Эксперт: приобретенный сколиоз можно вылечить самостоятельно

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что приобретенный сколиоз россияне могут вылечить и сделать это самостоятельно. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам Евдокимова, лечение сколиоза - это не простое занятие. И чтобы избавиться от заболевания, нужно как можно более активно двигаться.

"Если вы очень долго сидите, то логично, что нужно подвигать всеми отделами позвоночника и тела, которые у нас максимально не двигались. Это грудной, поясничный и шейный отделы", - пояснил врач.

По словам специалиста, достаточно элементарной гимнастики по 15 минут в день.

Вместе с тем Евдокимов подчеркнул, что при запущенном сколиозе рекомендации по упражнениям должен давать только врач.

А лучше всего, по мнению эксперта, не запускать свой организм и заниматься профилактической гимнастикой - либо в спортзале, либо в домашних условиях. Для этого достаточно выполнять легкие движения головы, наклоны и подъем коленей.