Экзитполы: "Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии

Согласно экзитполу, проведенному грузинской телекомпанией "Имеди", на выборах в местные органы власти в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" с 47,6 процентами голосов.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, она набирает 27,1 процента голосов. Третье место занимает партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию", у нее 6,8 процента.

При этом, по данным экзитпола телекомпании "Мтавари архи", у "Грузинской мечты - Демократической Грузии" 38,6 процента, у ЕНД 33 процента, а "За Грузию" получает 7,6 процента.

Голосование было окончено в 20:00 по местному времени (19:00 Мск).