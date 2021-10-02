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02.10.2021 18:24
Рубрика: В мире

El Periodico: Россияне - счастливцы с такими ценами на ЖКХ

Текст: Константин Волков
Как пишет журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас в своей статье под названием " Россия - счастливая страна, где счет за свет не превышает 20 евро", он пообщался с адвокатом из Москвы по имени Татьяна, которая часто бывает в Испании и Италии, но не стремится переехать жить в эти страны, в том числе из-за высоких счетов за услуги ЖКХ.

"Да, мои европейские коллеги зарабатывают больше, но по сути я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", цитирует журналист слова россиянки.

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Он отмечает, что "Татьяна лишь констатирует тот факт, который облегчает жизнь миллионам российских граждан. Именно этот факт способствует тому, что в этой стране привычное нам на Западе понятие "энергетическая бедность" кажется чем-то непонятным". И подчеркивает, что "счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле".

В статье сравниваются цены на электроэнергию. Киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (0,055 евро), в то время как в Испании эти цифры составляют 0,223 доллара (около 0,19 евро), отмечено в ней. А за литр бензина 27 сентября россияне платили 0,668 доллара, а испанцы - 1,67 доллара.

Также журналист пишет, что "ежемесячный счет за свет для жильцов квартиры в 70 квадратных метров в самом центре Москвы никогда не превышает 1,7 тысячи рублей, что по нынешнему курсу равно 20 евро".

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