El Periodico: Россияне - счастливцы с такими ценами на ЖКХ

"Да, мои европейские коллеги зарабатывают больше, но по сути я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги", цитирует журналист слова россиянки.

Он отмечает, что "Татьяна лишь констатирует тот факт, который облегчает жизнь миллионам российских граждан. Именно этот факт способствует тому, что в этой стране привычное нам на Западе понятие "энергетическая бедность" кажется чем-то непонятным". И подчеркивает, что "счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле".

В статье сравниваются цены на электроэнергию. Киловатт-час для домашнего потребления в России стоит 0,064 доллара (0,055 евро), в то время как в Испании эти цифры составляют 0,223 доллара (около 0,19 евро), отмечено в ней. А за литр бензина 27 сентября россияне платили 0,668 доллара, а испанцы - 1,67 доллара.

Также журналист пишет, что "ежемесячный счет за свет для жильцов квартиры в 70 квадратных метров в самом центре Москвы никогда не превышает 1,7 тысячи рублей, что по нынешнему курсу равно 20 евро".