Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии

Госфильмофонд и "Ленфильм" будут делить доходы от "золотой коллекции" фильмов студии поровну. К такому решению пришли участники совещания по вопросам развития киностудии, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

"Все доходы, которые будут получаться от золотой коллекции ленфильмовской, будут делиться в пропорции 50 на 50. 50 - это будет "Ленфильм", и 50 - это будет Госфильмофонд. Мне кажется, что это тоже определенное знаковое решение, к которому очень долго шли. Нам есть чем гордится, "Ленфильму" есть чем гордиться, и я думаю, что наши зрители еще долго и с большим интересом будут смотреть те великолепные произведения, которые сегодня находятся в золотой коллекции "Ленфильма", - пояснила Голикова.

Также по итогам совещания стало известно, что долги киностудии полностью погашены. Об этом рассказал председатель совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук.

"У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития "Ленфильма" одобрена. На студии организовывается площадка "Дебют". Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты", - сказал Бондарчук.

Напомним, долгие годы киностудия испытывала серьезные финансовые трудности.