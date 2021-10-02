Грузинский политик: Саакашвили вернулся с целью устроить беспорядки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину с целью устроить беспорядки и совершить государственный переворот, считает глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Прибывший несколько дней назад в Грузию Саакашвили был 1 октября задержан правоохранительными органами в городе Рустави.

По словам Кобахидзе, "он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление".

Как отметил глава правящей партии, Саакашвили "уже 18 лет не оставляет Грузию в покое", сначала - будучи у власти, а потом - как деятель оппозиции.

Также Кобахидзе подчеркнул, что "все процедуры в отношении Саакашвили будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами". Власти Грузии намерены информировать Украину, где Саакашвили находился с перерывами все последние годы, обо всех обстоятельствах, связанных с задержанием политика.

Вечером 1 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

2 октября в Грузии проходят выборы в местное самоуправление. Есть версия, что Саакашвили приехал специально к этим выборам, имеющим большое значение для Грузии, чтобы попытаться поднять уличные протесты.