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02.10.2021 10:41
Рубрика: В мире

Грузинский политик: Саакашвили вернулся с целью устроить беспорядки

Текст: Константин Волков
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину с целью устроить беспорядки и совершить государственный переворот, считает глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе.
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images
Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Прибывший несколько дней назад в Грузию Саакашвили был 1 октября задержан правоохранительными органами в городе Рустави.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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По словам Кобахидзе, "он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление".

Как отметил глава правящей партии, Саакашвили "уже 18 лет не оставляет Грузию в покое", сначала - будучи у власти, а потом - как деятель оппозиции.

Также Кобахидзе подчеркнул, что "все процедуры в отношении Саакашвили будут вестись в соответствии со всеми правовыми нормами". Власти Грузии намерены информировать Украину, где Саакашвили находился с перерывами все последние годы, обо всех обстоятельствах, связанных с задержанием политика.

Вечером 1 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

2 октября в Грузии проходят выборы в местное самоуправление. Есть версия, что Саакашвили приехал специально к этим выборам, имеющим большое значение для Грузии, чтобы попытаться поднять уличные протесты.

В чем обвиняют экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан после того, как вернулся на родину с Украины, где проживал последние годы и получил гражданство. Его доставили в тюрьму города Рустави. Действующий глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Михаила Саакашвили. А прокуратура Грузии не рассматривает вопрос экстрадиции задержанного на Украину. В чем же конкретно обвиняет политика грузинское правосудие?

Как напоминает ТАСС, в отношении Михаила Саакашвили в Грузии возбуждено четыре уголовных дела. При этом по двум уже вынесены вердикты.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Так, 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили, совершенном 14 июля 2005 года в столице. Суд согласился с доводами следствия, утверждавшего, что Саакашвили поручил тогдашнему главе МВД Вано Мерабишвили организовать избиение депутата из-за критических высказываний последнего.

Чуть ранее, 5 января 2018 года, столичный горсуд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенному 28 июня 2006 года в Тбилиси. Обвинения ему были предъявлены главпрокуратурой страны в связи с тем, что глава государства в 2008 году злоупотребил служебными полномочиями, помиловав осужденных в убийстве "в обход комиссии по помилованию". Среди помилованных был и Мерабишвили, которого по этому делу приговорили к трем годам тюрьмы.

28 июля 2014 года Саакашвили заочно предъявили обвинения в превышении должностных полномочий по событиям 7 ноября 2007 года. В тот день, как считает Главпрокуратура, тогдашний глава государства отдал приказ о жестоком подавлении демонстраций оппозиции в столице, в результате чего несколько сотен человек получили травмы.

13 августа 2014 года Саакашвили обвинили еще и в растрате государственных средств на сумму 8,8 млн лари (примерно соответствует 3 млн долларов США). Следователи Главпрокуратуры считают, что бывший президент израсходовал часть этой суммы на личные нужды, включая оплату услуг "поваров, массажисток, косметологов, дизайнера". По этому делу Саакашвили грозит лишение свободы от 7 до 9 лет.

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
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Кроме того, Саакашвили подозревают в причастности к гибели премьер-министра страны Зураба Жвании 3 февраля 2005 года. Тогдашний министр внутренних дел Вано Мерабишвили сообщил, что Жвания погиб в результате несчастного случая из-за "утечки бытового газа из аппарата газообогревателя". Но с такой версией не согласились родственники политика, чьи доводы подхватила оппозиция. В частности, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заявлял, что премьера убили в присутствии Саакашвили "во время дележа барышей от продажи Грузинского морского пароходства". Главная прокуратура Грузии возобновила расследование в ноябре 2012 года. Экс-президент с 2014-го проходит по делу в качестве свидетеля.

Также он подозревается в санкционировании убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили, скончавшегося 12 февраля 2008 года в собственном доме недалеко от Лондона. По официальной версии, он умер от сердечного приступа. Но в 2018-м дело было раскрыто Главной прокуратурой, и по нему арестовали бывших высокопоставленных чиновников МВД. Они и указали на то, что преступление санкционировал лично Саакашвили.

Отметим, что сам бывший президент все обвинения отвергает.

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