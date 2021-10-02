Кардиолог назвала два самых важных продукта после 40 лет

Новости

В России резко вырос спрос на обогреватели 11:44
СК возбудил дело по факту публикации провокационного фото у храма Василия Блаженного 11:40
Правительство присудило премии проектам в области туризма 11:24
Диптих Бэнкси "Девочка с шаром" выставили на аукцион 11:15
В Подмосковье загорелся склад с топливом 10:51
Россия увеличила производство бензина и добычу нефти 10:50
В России упростили правила предоставления средств для реабилитации 10:25
Продолжительность рабочего дня пропишут в Трудовом кодексе 10:17
В "Наполи" отреагировали на тяжелую травму Понсе 10:05
На юге Москвы столкнулись четыре автомобиля 09:47
Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России 09:24
В Нижнем Новгороде завели дело по факту взрыва газа в жилом доме 08:56
НАСА: Третий экипаж Crew Dragon отправится на МКС 30 октября 08:44
Стинг празднует 70-летие выпуском нового сингла и открытием web-канала 08:22
Финансист объяснил, почему сейчас лучше хранить свои вклады в рублях 08:09
В Росстате назвали размер средней заработной платы по стране 07:48
В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком 07:30
Пушков назвал возвращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию" 06:40
Российская бронетехника получит самоизменяющийся камуфляж-хамелеон 06:33
На Камчатке пропал альпинист 06:11
На Камчатке пройдет финал чемпионата России по серфингу 05:35
Власти Аргентины начнут вакцинировать от COVID-19 детей с трех лет 04:33
В США число смертей от коронавируса превысило 700 тысяч 04:10
Прокуратура проверит столкновение самолета с заправщиком в аэропорту Астрахани 03:54
Ветеран Великой Отечественной войны стал победителем шоу "Голос 60+" 03:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
02.10.2021 06:57
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала два самых важных продукта после 40 лет

Текст: Оксана Грибанова

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич ответила на один из самых распространенных вопросов от пациентов о профилактике сердечных заболеваний после 40 лет. По мнению специалиста, в рационе должны присутствовать растительные масла. Врач особенно выделила два продукта.

Часто сердечным недугам предшествует повышенный уровень "плохого" холестерина.

Фото: iStock
Кардиолог назвала три симптома, предупреждающие об отрыве тромба

"Если не очень хороший холестерин в крови, то рекомендуется сделать упор на прием омега-3. Это могут быть препараты, а может быть льняное или конопляное масла. Последние являются отечественными суперфудами, которые ничем не уступают оливковому маслу. А по количеству омега-3 даже превосходят последние", - объяснила кардиолог.

После 40 лет омега-3 "полезны и для сердца, и для сосудов, и для кожи, даже если у человека нормальный уровень холестерина", уточнила Анна Кореневич.

"Если в организме не хватает витамина D, нужно его принимать. Если повышен гомоцистеин и снижен уровень витаминов B6, В12, рекомендованы к приему препараты B6 и В12 соответственно. Периодически курсами можно принимать препараты магния, которого почти всегда не хватает в организме. Особенно, если вы страдаете от расстройств сна, повышенной эмоциональности, возможно, уже наблюдаются скачки артериального давления", - отметила кандидат медицинских наук.

Кардиолог уточнила: перед приемом препаратов следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

"Также призываю стремиться снизить уровень стресса в организме, больше двигаться, правильно питаться, настраиваться на позитив. Это самое главное в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула кардиолог.

Материал об этом опубликован на канале врача в YouTube.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пушков назвал возвращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию"
Россия увеличила производство бензина и добычу нефти
Сенатор ответил на угрозы чешского дипломата в адрес России
В Нижнем Новгороде завели дело по факту взрыва газа в жилом доме
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе