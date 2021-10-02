Кардиолог назвала два самых важных продукта после 40 лет

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич ответила на один из самых распространенных вопросов от пациентов о профилактике сердечных заболеваний после 40 лет. По мнению специалиста, в рационе должны присутствовать растительные масла. Врач особенно выделила два продукта.

Часто сердечным недугам предшествует повышенный уровень "плохого" холестерина.

"Если не очень хороший холестерин в крови, то рекомендуется сделать упор на прием омега-3. Это могут быть препараты, а может быть льняное или конопляное масла. Последние являются отечественными суперфудами, которые ничем не уступают оливковому маслу. А по количеству омега-3 даже превосходят последние", - объяснила кардиолог.

После 40 лет омега-3 "полезны и для сердца, и для сосудов, и для кожи, даже если у человека нормальный уровень холестерина", уточнила Анна Кореневич.

"Если в организме не хватает витамина D, нужно его принимать. Если повышен гомоцистеин и снижен уровень витаминов B6, В12, рекомендованы к приему препараты B6 и В12 соответственно. Периодически курсами можно принимать препараты магния, которого почти всегда не хватает в организме. Особенно, если вы страдаете от расстройств сна, повышенной эмоциональности, возможно, уже наблюдаются скачки артериального давления", - отметила кандидат медицинских наук.

Кардиолог уточнила: перед приемом препаратов следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

"Также призываю стремиться снизить уровень стресса в организме, больше двигаться, правильно питаться, настраиваться на позитив. Это самое главное в первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула кардиолог.

Материал об этом опубликован на канале врача в YouTube.