Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки Меркурия

Новости

Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 23:26
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 22:35
Зампред Сбербанка: украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 22:18
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 21:46
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 21:38
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:33
Производитель "Спутника V" в Аргентине уверен в скором признании вакцины ВОЗ 21:02
СМИ: Боевики доставили к линии фронта в Идлибе ракеты с отравляющим веществом 20:40
СК: После смерти пенсионеров в Подмосковье задержаны их сын и невестка 20:05
Эксперт: приобретенный сколиоз можно вылечить самостоятельно 20:04
"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном" 19:54
В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами 19:45
Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ 19:44
МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов 19:43
МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС 19:43
В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры 19:32
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо" 18:56
СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников 18:41
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" 18:29
Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски 18:20
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье 18:15
Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии 17:58
Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения 17:25
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка 17:15
На 52-м году жизни умер актер, режиссер "Детективов" Марк Семененко 17:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
02.10.2021 16:05
Рубрика: Общество

Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки Меркурия

Текст: Константин Волков
Фото: ESA/BepiColombo/MTM Фото: ESA/BepiColombo/MTM
Фото: ESA/BepiColombo/MTM

Космический аппарат совместной миссии Европейского космического агентства (ESA) и Японского космического агентства (JAXA) BepiColombo переслал на Землю первые снимки планеты Меркурий, сделанные во время маневра по приближению к планете с использованием гравитации. Фотографии сделаны с расстояния 2418 километров от поверхности Меркурия, сообщает ESA.

Фото: iStock
Астрономы проверили на обитаемость планеты соседней галактики

Видимый на снимке участок планеты находится в северном полушарии Меркурия. Он покрыт застывшей лавой, по всей видимости извергнутой также видимыми на фото вулканами Кальвино и Лермонтов.

В ходе семилетнего полета BepiColombo (запуск с Земли был произведен 20 октября 2018 года) совершает один облет Земли, два облета Венеры и шесть облетов Меркурия.

Космический аппарат несет на борту планетарный орбитальный спутник ESA и магнитосферный орбитальный спутник JAXA, которые будут изучать планету на своих орбитах. Задача - собрать как можно больше информации о Меркурии, чтобы понять происхождение и эволюцию планеты.

Меркурий находится на расстоянии примерно 58 миллионов километров от Солнца и обращается вокруг него за 88 земных суток. Планета обладает очень разреженной атмосферой, температура на поверхности находится в диапазоне от минус 190 до плюс 430 градусов Цельсия.

Поскольку Меркурий крайне сложно исследовать из-за сложностей маневрирования и большого расхода топлива для этих маневров. До BepiColombo планету исследовали американский Mariner-10 в 1974-75 годах и миссия NASA Messenger.

Общество Космос

Главное сегодня

СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США
За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе