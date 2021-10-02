Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки Меркурия

Космический аппарат совместной миссии Европейского космического агентства (ESA) и Японского космического агентства (JAXA) BepiColombo переслал на Землю первые снимки планеты Меркурий, сделанные во время маневра по приближению к планете с использованием гравитации. Фотографии сделаны с расстояния 2418 километров от поверхности Меркурия, сообщает ESA.

Видимый на снимке участок планеты находится в северном полушарии Меркурия. Он покрыт застывшей лавой, по всей видимости извергнутой также видимыми на фото вулканами Кальвино и Лермонтов.

В ходе семилетнего полета BepiColombo (запуск с Земли был произведен 20 октября 2018 года) совершает один облет Земли, два облета Венеры и шесть облетов Меркурия.

Космический аппарат несет на борту планетарный орбитальный спутник ESA и магнитосферный орбитальный спутник JAXA, которые будут изучать планету на своих орбитах. Задача - собрать как можно больше информации о Меркурии, чтобы понять происхождение и эволюцию планеты.

Меркурий находится на расстоянии примерно 58 миллионов километров от Солнца и обращается вокруг него за 88 земных суток. Планета обладает очень разреженной атмосферой, температура на поверхности находится в диапазоне от минус 190 до плюс 430 градусов Цельсия.

Поскольку Меркурий крайне сложно исследовать из-за сложностей маневрирования и большого расхода топлива для этих маневров. До BepiColombo планету исследовали американский Mariner-10 в 1974-75 годах и миссия NASA Messenger.