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Рубрика: Власть

Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в субботу на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политики (СВОП) заявил, что Россия свободна от идеологических табу или пристрастий в своем взаимодействии с внешнеполитическими партнерами, в отличие от США.

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По его словам, у России "нет, в отличие от Соединенных Штатов, идеологических пристрастий, идеологических табу в наших отношениях с зарубежными партнерами. Но это на самом деле является нашим преимуществом - методологическим, практическим, поскольку позволяет нам играть активную посредническую роль в урегулировании тех конфликтов, которые мы считаем важным держать на повестке дня, поддерживать контакты со всеми без исключения игроками - и в том, что касается непримиримых государственных субъектов, и в том, что касается протагонистов, антагонистов внутри соответствующих стран, которые охвачены конфликтами".

Он также подчеркнул, что многосторонние организации с российским участием играют все более важную роль в мире. "Многосторонние объединения с российским участием играют все большую роль не только в формировании региональной повестки дня, но и в определении общемировых тенденций развития", отметил Лавров.

Министр напомнил, что "опираясь на наш ресурсный, политический, стратегический потенциал, мы будем продолжать активно продвигать позитивную повестку дня, нацеленную на формирование условий для построения нового миропорядка, который должен, по сути дела, не перечеркивать старый, а вернуться к истокам, которые заложены в Уставе ООН".

Что касается идеологизации внешней политики, то, отметил Лавров, это "проигрышный путь", о чем говорит весь мировой опыт, а мессианство является конфронтационным явлением и отвлекает от истинных национальных интересов.

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