МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на соблюдение Минском прав журналистов согласно общепринятым нормам.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси "Комсомольской правды". Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Беларуси. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами", цитирует ТАСС слова дипломата.

Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован 29 сентября по решению Минска. Как заявили в Министерстве информации Беларуси, в издании была опубликована информация, "способствующая формированию источников угроз нацбезопасности".

В прошлом году "КП в Беларуси" была исключена из подписных каталогов и запрещена к продаже в киосках прессы, а государственная типография республики отказалась печатать газету.

Журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко, как сообщалось ранее различными СМИ со ссылкой на слова его матери, был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе, а в квартире Можейко сотрудниками КГБ Беларуси был произведен обыск.