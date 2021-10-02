МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко рассчитывает, что в вопросе признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Евросоюз будет руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и стремлением облегчить жизнь своих граждан.

"Вакцина будет признана, процесс идет непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное - облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать, и в этом смысле рассчитываем, что процесс завершится сертификацией наших вакцин - в рамках ВОЗ и ЕМА - соответствующими агентствами Евросоюза", - цитирует ТАСС слова дипломата.

Несмотря на то, что ранее были сняты все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Евросоюз в лице Европейского агентства лекарственных средств (EMA) до сих пор не признал российскую вакцину.