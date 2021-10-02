Правительство присудило премии проектам в области туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин присудил премии правительства в области туризма за 2021 год. Ее лауреаты получают вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Наградами, в частности, отмечены проекты "Отдых без границ" для людей с инвалидностью и "Пора путешествовать по России", музей "Вулканариум" на Камчатке, проект "Бурятия - больше чем Байкал", направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club".