Продолжительность рабочего дня пропишут в Трудовом кодексе

Положение о восьмичасовом дне появится в Трудовом кодексе, законопроект об этом проходит общественное обсуждение на regulation gov.ru. Сейчас в нем установлены лишь ограничения для рабочей недели, длительность которой не может превышать 40 часов.

Впрочем, как отмечается в пояснительной записке, сегодня нормативы продолжительности рабочего дня регулируются советскими правовыми актами. Их просто перенесут. Также в Трудовом кодексе закрепят правила расчета отпусков. Отмечается, что это позволит исключить на практике различные методики подсчета дней к отпуску.

Так, их количество в месяц должно рассчитываться делением общего числа дней отпуска в году на 12 месяцев. То есть, если работнику, допустим, полагается отпуск 35 дней, то за месяц у него получается 2,9 дней. Это нужно в том числе для правильного расчета компенсации за отпуск. При увольнении работнику, который проработал 11 месяцев в году, ее должны выплатить в размере среднего заработка, а в остальных случаях - в сумме, пропорциональной денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска. При этом, если человек проработал менее половины месяца, то эти дни из расчета исключаются, а если больше - они округляются до полного месяца.