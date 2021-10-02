Производитель "Спутника V" в Аргентине уверен в скором признании вакцины ВОЗ

Руководитель лаборатории Richmond Марсело Фигейрас, которая производит "Спутник V" в Аргентине, уверен в скором признании российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения. По мнению Фигейраса, это произойдет в течение 1-2 месяцев. Такое мнение он высказал в интервью аргентинскому информагентству Telam.

"Судя по имеющейся у нас информации, его неизбежно утвердят максимум через один-два месяца", - приводит слова Фигейраса агентство.

Президент Richmond уверен, что ни безопасность, ни эффективность российской вакцины не ставятся под сомнение, поскольку она протестирована уже на сотнях миллионов людей. Сложности же заключаются только с подготовкой отчетов, "которые, возможно, различаются в одной стране и в другой, и они адаптируются".

Лаборатория Richmond производит в Аргентине "Спутник V" с июня этого года. В настоящее время лаборатория способна выпускать от 5 до 10 миллионов доз вакцины в месяц. Главный действующий компонент для препарата пока что доставляется из России.

Напомним, сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирная организация здравоохранения сняла все барьеры относительно признания "Спутник V" и осталось лишь уладить административные вопросы.