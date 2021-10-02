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Рубрика: Экономика

Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение

Текст: Алексей Рыбин

Работники сферы туризма смогут пройти бесплатные курсы по повышению квалификации. С 2022 года для них в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" откроются бесплатные курсы. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

Фото: Митя Алешковский/ РИА Новости
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Как отметила Догузова, линейный персонал и специалисты - это самые важные люди.

"От них зависит, насколько хорошо пройдет наш отпуск", - подчеркнула глава Ростуризма.

Также на базе Казанского университета спорта и туризма планируется открыть обучение топ-менеджеров индустрии гостеприимства. А на базе Санкт-Петербургского госуниверситета создадут Центр компетенций, где будут разрабатываться практико-ориентированные программы в сфере туризма.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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