Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение

Работники сферы туризма смогут пройти бесплатные курсы по повышению квалификации. С 2022 года для них в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" откроются бесплатные курсы. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

Как отметила Догузова, линейный персонал и специалисты - это самые важные люди.

"От них зависит, насколько хорошо пройдет наш отпуск", - подчеркнула глава Ростуризма.

Также на базе Казанского университета спорта и туризма планируется открыть обучение топ-менеджеров индустрии гостеприимства. А на базе Санкт-Петербургского госуниверситета создадут Центр компетенций, где будут разрабатываться практико-ориентированные программы в сфере туризма.