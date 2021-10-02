Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения

Занятия в МГУ им. Ломоносова сейчас из-за ковида проходят в смешанном формате. Об этом заявил в субботу ректор МГУ Виктор Садовничий. Ректор напомнил: вуз может перейти на удаленку только если будет такое предписание от главного санитарного врача.

"Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы занимаются очно, - сообщило он ТАСС. - Будем смотреть за развитием ситуации".

Ранее в Минобрнауки сообщили, что вузы сами принимают решение о переходе на удаленку с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте.