Наталья Сергунина: Студенты 13 вузов Москвы примут участие в форуме "Наследие"

В Москве открылся IV молодежный форум "Наследие". Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что это образовательный проект столичного Департамента культурного наследия, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. За три года в нем приняли участие свыше 12 тысяч человек. Главная цель форума - популяризация культурного наследия и знаний об особенностях его сохранения. Сергунина рассказала:

"В этом году в конкурсной программе будет участвовать больше 100 студентов столичных вузов. К ним присоединятся участники из регионов - Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма. Для них организаторы подготовили отдельное задание. Ребятам предстоит создать концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города так, чтобы он стал точкой притяжения для местных жителей и туристов. Награждение победителей пройдет в конце ноября".

Студентам вузов города в рамках конкурса предложат в течение двух месяцев разработать проекты реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома - крупнейшего здания дореволюционного периода.

Участвуют в форуме представители 13 вузов. Среди них Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский архитектурный институт, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, Московский государственный университет геодезии и картографии, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Государственный университет управления, Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Студентов разделили на несколько междисциплинарных команд так, чтобы в каждой из них были представители разных специальностей: реставраторы, архитекторы, историки, социологи, урбанисты, экономисты, юристы и менеджеры. Кроме того, в этом году к участию в форуме впервые присоединились ученики университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова. Школьники войдут в команды на равных со студентами.

В образовательной части форума пройдут лекции, мастер-классы, а также консультации экспертов в области архитектуры, реставрации, урбанистики, истории, экономики, права, управления и социологии. Со студентами встретятся собственники объектов культурного наследия, инвесторы, практикующие реставраторы, именитые архитекторы и ученые.

В качестве слушателей посетить мероприятия смогут все желающие - в ноябре откроется электронная регистрация.