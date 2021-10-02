В московском метро начали проводить диагностику деменции

Знакома ситуация, когда возвращаешься обратно домой, поскольку кажется, что забыл выключить газ, свет, воду? Или когда при просмотре фильма не помнишь имена героев, или покупаешь не те продукты для борща? Временные потери памяти могут быть первыми звоночками начинающейся деменции. Страшно? Надо не бояться, а всего пройти тестирование. И если раньше для этих целей нужно было тратить время на поиск тестов в интернете, сейчас его предлагают пройти прямо в метро. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Это акция столичного метро, благотворительного фонда "Память поколений" и Всероссийского общественного движения волонтеры-медики. Проверить психическое здоровье можно на кольцевых станциях "Курская" и "Киевская", а также на "Маяковской" и "Тургеневской". "Мы предоставили площадки на четырех станциях метро с высокими пассажиропотоками, - рассказала "РГ" замначальника Мосметро Юлия Темникова. - Если получим хорошую обратную связь от пассажиров, то поддержим инициативу для ее повторения". Пока акция продлится до 3 октября.

Итак, выход №1-4 со станции "Курская" Кольцевой линии. Напротив информационной стойки стоит корнер. Это временная конструкция, позволяющая создать подобие кабинета. Тут же волонтер-медик раздает буклеты, в которых написано, что когнитивные расстройства проще предупредить, чем стать одним из 150 человек с деменцией, не вернувшимся домой и потерявшимся в городе. А чтобы таким не стать, нужно пройти тест. Сделать это можно прямо тут, результат - анонимный. Сажусь за стол. Мне включают планшет, на экране 25 вопросов.

Например, нужно вспомнить название 12 государств, изобразить, как как расположены стрелки, если на циферблате "без десяти минут четырнадцать часов", соединить буквы и цифры в определенной последовательности. После получения всех ответов программа высчитывает результат. Если набрано от 22 до 17 баллов - переживать нечего, если ниже - есть изменения в мозговой деятельности. "Я пенсионер, но работаю, с памятью все хорошо, - говорит жительница Кунцево Наталья Гордеева. - Но тест пройду, раз по пути пройти предлагают". Ответы у нее заняли больше времени, чем она планировала: никак не могла понять, как из четырех треугольников сделать три, убрав только две "палочки". Но результат оказался хорошим.

Как рассказала "РГ" волонтер-медик, студентка первого курса медицинского колледжа МГМУ им. Сеченова Ангелина Кузнецова, за первый день она протестировала более 20 человек. "Средний возраст от 40 лет, у многих низкий результат", - сетует студентка. Ее однокурсник Артемий Песков добавил, что за первый день акции протестировал восемнадцать человек. Среди протестированных был магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь. "Тест простой, но разносторонний, - поделился он с "РГ". - Не жалею потраченного времени. Ведь психика - это самое дорогое, что есть в жизни". С ним согласен и ведущий программы "Поле Чудес" Леонид Якубович. "Отличная идея перенести диагностику в транспорт, да еще и бесплатно", - высказался Якубович.

Проверить здоровье, пройдя этот и другие тесты, можно постоянно и на портале проекта. Отметим, что в столице есть специальные профильные медучреждения, которые занимаются проблемами с нарушением памяти. Это сеть "Клиник памяти", открытых департаментом здравоохранения Москвы.

Прямая речь

Руководитель медико-реабилитационного центра "Клиника памяти", врач психиатр Виктор Савилов:

Основная задача врача выявлять когнитивные нарушения на ранних стадиях, до того, как разовьется деменция, в частности болезнь Альцгеймера. Акция в метро, о которой вы упомянули, на мой взгляд, это хороший способ обратить внимание на проблему. А вот решать ее необходимо с участием специалиста.

Предвестники деменции зачастую могут выглядеть обыденно и привычно. Например, выходя из квартиры, кажется, что забыли выключить свет или утюг, приходится возвращаться. После похода в магазин оказывается, что забыли что-то важное купить. Смотришь фильм и не можешь вспомнить, как зовут актера. Если такие истории повторяются часто - это повод проверить свое когнитивное здоровье.

Для этого можно обратиться за консультацией к специалистам "Клиники памяти", и уже специалист определит какие терапевтические мероприятия вам необходимы. "Клиники памяти" как раз и рассчитаны на помощь тем людям, у которых имеются легкие когнитивные нарушения. Это социальный проект столицы, посещение и лечение идут бесплатно.

В настоящее время в столице функционирует восемь таких клиник. Реабилитационный курс длится шесть недель и включает различные тренинги на развитие высших психических функций. С открытия первой "Клиники памяти" в 2016 году реабилитацию прошли более восьми тысяч жителей Москвы. Для тех, кто не может посещать Клиники памяти по тем или иным причинам, внедрен дистанционный курс когнитивной реабилитации.

Кстати, записаться на прием в "Клинику памяти" можно по телефону +7499 785 48 30 (с 12:00 до 15:00 в будние дни) либо через сайт клиники memoryclinic.ru.