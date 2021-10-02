В Москве эвакуатор увез автомобиль с младенцем

На востоке Москвы эвакуатор забрал автомобиль, в котором оказался одинокий младенец.

Как уточняет Telegram-канал департамента транспорта, автомобиль стоял на 16-й Парковой улице под запрещающим знаком. Прибывший техник осмотрел и сфотографировал машину и погрузил ее на платформу. Сотрудник АМПП объяснил, что не увидел на заднем сидении люльку со спящим младенцем, поскольку стекла были заблокированы.

Мама ребенка только через 20 минут сообщила о происшествии в ГИБДД, и транспортные службы остановили эвакуатор. С ребенком все в порядке, он не пострадал.

Сейчас полиция и органы опеки разбираются в обстоятельствах инцидента: малыш находился один в неотапливаемой машине, когда на улице было всего плюс 8. В свою очередь дептранс начал ведомственную проверку соблюдения регламента сотрудниками АМПП.