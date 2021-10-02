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02.10.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

В Москве сгорел водитель спорткара

Текст: Владислав Куликов

В пресс-службе столичного ГИБДД сообщили о ночной аварии в Москве на улице Нижние Мневники: разбился и взорвался спортивный автомобиль Audi R8. Водитель сгорел, шансов выжить у него не было.

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"Минувшей ночью в 03:43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение - металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", - говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.

По неофициальным данным, автомобиль принадлежит 21-летнему Роману М. из Санкт-Петербурга. Как сообщается, машина была куплена чуть больше полугода назад. За это время ее водитель налихачил на 127 тысяч рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но кто именно находился за рулем в момент аварии, сейчас выясняется.

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