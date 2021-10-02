В Подмосковье загорелся склад с топливом

В подмосковной Балашихе на складе с маслом и горюче-смазочными материалами произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, когда огнеборцы прибыли к месту инцидента, крыша склада полыхала по всей площади. Спасателям удалось оперативно потушить пламя.

Площадь возгорания превысила 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 28 человек и 21 единица техники.

Выясняются все обстоятельства происшествия. Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне крупная складская территория загорелась в новой Москве, огонь тушили с помощью вертолетов.