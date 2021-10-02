Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье

По подозрению в убийстве супругов в подмосковном Одинцове задержаны 31-летний мужчина и 32-летняя женщина.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, оба находились в федеральном розыске. Их задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники угрозыска Одинцова и Солнечногорска. Скоро подозреваемых доставят в Следственный комитет.

Ранее "РГ" сообщала, что в Одинцове у дома на Садовой улице было найдено мумифицированное тело в кузове припаркованной "ГАЗели". Еще одно тело нашли в подъезде в деревянном ящике на лестнице.

В обстоятельствах преступления разбираются сотрудники СК.