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02.10.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье назначена награда за информацию об убийстве студенток

Текст: Анна Шепелева

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в миллион рублей за любую информацию о преступниках, расправившихся 30 сентября с тремя студентками в городе Гае.

В Оренбуржье хозяин квартиры рассказал об убитых студентках

- Мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто. Поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь, - призвал глава региона.

Он также отметил, что безопасность жителей губернии - это главное. Деньги выделили из резервного фонда областного бюджета. Их получит тот, кто сообщит любую информацию о тех, кто причастен к убийству трех девушек, или обстоятельствах, которые помогут раскрыть преступления и выйти на убийц.

Напомним, трагедия случилась 30 сентября. Тела двух убитых девушек-студенток нашли в 4 часа 45 минут после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело еще одной девушки, также насильственно убитой, обнаружили во дворе того же дома.

Возбуждено уголовное по статье "убийство двух и более лиц". По громкому делу допросили уже более 100 свидетелей.

Все, кто может помочь следствию, могут обратиться по телефонам: +7-951-038-66-14 и +7-961-919-99-94.

В регионах Происшествия Преступления Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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