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02.10.2021 17:32
Рубрика: Власть

В Мордовии подсчитали количество вакцинированных, заболевших COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии из всех, привитых двумя компонентами вакцины от коронавируса, заболели 1,6 процента. В тяжелой форме COVID-19 перенесли 0,04 процента вакцинированных.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Такие цифры прозвучали в субботу на заседании оперштаба республики. Как сообщила пресс-служба главы РМ, мероприятие проходило по видеосвязи.

Эпидемиологическую ситуацию в регионе специалисты охарактеризовали как крайне сложную. В ковидные госпитали ежедневно поступает около 200 новых пациентов. На сегодня там занято 2146 коек - это близко к пиковым показателям второй волны пандемии. Всего же в регионе для больных COVID-19 открыто 2500 коек в 16 лечебных учреждениях.

- За неделю заболеваемость людей возрастной категории 65+ увеличилась почти на треть - и это очень тяжелые больные, - констатировала и.о. вице-премьера правительства РМ Галина Лотванова. - Мы вынуждены открыть дополнительно 697 коек - это 4 стационара: Зубова Поляна, Ромоданово, офтальмологическая больница и поликлиника №2 с филиалом в Лямбире. На базе третьей поликлиники РКБ №5 открыт круглосуточный КТ-центр.

По словам Лотвановой, сегодня возобновила работу по экстренной доставке тяжелобольных пациентов санитарная авиация.

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Глава Мордовии Артем Здунов обратил внимание на массовое несоблюдение противоэпидемических требований, отметив: "время уговоров окончено - мы вновь должны предпринять серьезные коллективные меры противодействия инфекции".

Так, с понедельника 4 октября будут возобновлены рейды по проверке масочно-перчаточного режима в магазинах, точках общепита и общественном транспорте, а также в офисах и на производстве. Работа кафе и ресторанов будет ограничена до 23 часов. Кроме того, в общепите запрещены мероприятия с большим количеством присутствующих. А нахождение в торговых центрах детей до 15 лет разрешается только под контролем взрослых. Работодателям рекомендовано отправить на удаленный режим сроком на 10 дней сотрудников возрастной категории 65+ и беременных женщин.

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