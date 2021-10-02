В Нижнем Новгороде введен режим ЧС муниципального уровня

Режим ЧС объявили власти Нижнего Новгорода после взрыва газа в жилом доме. Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, это муниципальный уровень чрезвычайной ситуации. В результате взрыва в многоэтажке произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, но угрозы для несущих конструкций дома нет, пояснили в администрации. Тем не менее из дома были эвакуированы 100 человек. 48 жителей, в том числе 6 детей, сейчас находятся в школе №58.

"Для эвакуированных жителей в срочном порядке организован пункт временного размещения в школе №58. Для людей будет организован чай и горячее питание. Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры" - пояснил Юрий Шалабаев.

В МЧС региона сообщили, что на пункте временного размещения работают врачи и психологи.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций , взрыв произошел в 07:10 в субботу в квартире на 9 этаже жилого дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В этот момент там находились 47-летний мужчина и 55-летняя женщина. Сейчас они находятся в реанимации ожогового центра Приволжского исследовательского медуниверситета.

На месте ЧП работают следователи СК. Они допрашивают свидетелей, Проверку начала и прокуратура. О причинах произошедшего станет известно после получения результатов криминалистических и судебных экспертиз.