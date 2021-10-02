В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Сегодня утром в девятиэтажном жилом доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа. Пострадали два человека.

Как уточнили в ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел на улице Гайдара, 18 в районе 7 утра. Дом газифицирован. В результате частично обрушился балкон, межтамбурные перекрытия. Возгораний нет.

В ведомстве подчеркнули, что информация предварительная и требует уточнения.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил у себя в Instagram, что пострадавшие - мужчина 1974 года рождения и женщина 1965 года рождения - доставлены в ожоговый центр Приволжского медуниверситета.

По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, у женщины 95 процентов ожогов тела, у мужчины - 35 процентов. Оба находятся в реанимации.