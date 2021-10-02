В Нижнем Новгороде завели дело по факту взрыва газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщает региональный СК.

Напомним, сегодня утром в квартире, расположенной на 9 этаже дома на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, произошел взрыв газа. Были госпитализированы мужчина и женщина. Их направили в ожоговый центр Приволжского медуниверситета.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и эксперты, проводят детальный осмотр, опрашивают свидетелей.

О начале проверки по факту происшествия сообщила и региональная прокуратура.