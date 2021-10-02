В Пензенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

Пассажирский поезд №116 "Адлер-Томск" столкнулся с грузовиком "КамАЗ" на переезде в Лунинском районе Пензенской области. ДТП, информация о котором поступила в 04.28 мск, произошло на 82 км перегона "Лунино - Гольцовка".

Как сообщает ГУ МЧС по Пензенской области, по предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации последствий случившегося привлечены пять человек и две единицы техники.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав на переезд перед приближающимся поездом. Автоматическая сигнализация на перегоне исправно работала. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. "В результате ДТП допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания", - отмечается в сообщении.

В поезде находились 326 человек. Пассажиры доставлены на станцию Лунино.