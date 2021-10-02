Варенье с коноплей вышло в полуфинал конкурса "Туристический сувенир"

В Поволжье выбрали участников полуфинала Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". Его победители в конце года поедут на национальный финал в Саранске. Среди претендентов на победу - представители 12 регионов.

Они привезут не только традиционные игрушки, вышивку и изделия из дерева, но и сувениры, которые можно будет съесть и выпить.

Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" начался с 2015 года. Придумали его в Воронеже, городе, подарившем всей стране улицу Лизюкова и "живущего" там котенка. Организаторы решили - такая улица или место, где хочется побывать, а потом привезти оттуда что-то на память, найдется в каждом регионе, городе и даже небольшой деревне.

Чтобы привлечь как можно больше участников, конкурс разделили на этапы - региональные и окружные, после которых проходят полуфиналы и затем общенациональный финал.

"У нас 11 основных номинаций, - рассказала "РГ" исполнительный директор Вероника Косых. - Это сувенир города, региона, события, музея и даже туристического маршрута. И, конечно, особый вкус конкурсу придает гастрономическое состязание, в котором выбирают лучшие напитки и самые интересные блюда".

В прошлом году на конкурс было заявлено 3686 изделий со всей России. В финале оказались 214 человек из 34 краев и областей. Этот сезон будет не менее богат и интересен".

Участники полуфинала в Приволжье уже известны. В Пермь, а именно там пройдет отборочный этап, приедут представители 12 регионов округа, которые привезут 453 сувенира. У каждого была своя тактика участия в конкурсном отборе. Кто-то решил взять победу числом - из республики Башкортостан, например, было заявлено 171 изделие в разных номинациях.

Другие пошли нестандартным путем - в полуфинал попала работа главного специалиста марийского историко-культурного центра Алексея Ибулаева. Он выставил на суд экспертов первый в мире "сотовый телефон" - марийскую традиционную сигнальную трубу.

Отличилась и Удмуртия - республика решила накормить жюри вареньем с коноплей. "Мы используем семена конопли, и это законно", - поясняет Жанна Ермолаева руководитель центра Удмуртской культуры "БЫГЫ" Шарканского района. В дерене Быги и придумали это варенье. На удмуртском название угощения звучит так: "Кенэмен пӧзьтэм".

Рецепт простой: сусло налить в кастрюлю или в другую посуду и варить как сироп. Коноплю промыть, высушить, положить в кипящее сусло и довести до загустения. Подавать к чаю. "Главный ингредиент - варсь (сусло), - уточнила Жанна. - Это традиционный и даже легендарный напиток, который готовят только здесь уже сотни лет, передавая рецепт из поколения в поколение". Нужны пророщенные зерна ржи, солома, липовая щепа, чугунок с отверстием и печь, в которую все это помещается минимум на 10 часов. В итоге получается напиток, который называют и удмуртским кофе или жидким хлебом. Сладкая субстанция, утоляющая голод и придающая бодрость.

В прошлом году варсь уже оценили в финале "Туристического сувенира" - он получил гран-при в номинации "Напиток". Теперь здесь надеются на варенье с коноплей. Для полуфинала в Быгах сварят несколько килограммов лакомства, чтобы накормить судей и конкурентов, которые привезут в Пермь и башкирский липовый мед, и пряник "Симбирск-Ульяновск", и самарские орехи, и даже шоколадных дымковских индюков. Но победит, разумеется, наивкуснейший.

Современный туристический сувенир - не просто вещдок визита в тот или иной регион. Это уже и вкус, и цвет, и запах. Организаторы конкурса не прогадали, делая ставку в том числе и на гастрономическое многообразие. Они получили сотни невероятных заявок, каждая из которых может стать не магнитиком, а магнитом для притяжения гостей со всего мира.

Этап конкурса "Туристический сувенир" в Приволжье - первый из окружных. После него пройдут выборы финалистов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Европейской части страны. Победители приедут в Саранск, предварительно в декабре.

Быг-Быг - это вкусно

В Удмуртии в деревне Быги уже шесть лет проводят международный гастрономический фестиваль "Быг-Быг". Именно так говорят удмуртские хозяйки, когда им особенно удается их выпечка.

Главными героями праздника считаются национальные блюда финно-угорских народов. Отведать разносолы и научиться их готовить в Быги каждый год в начале июля приезжают тысячи туристов со всего мира.

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.