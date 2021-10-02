Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ

Жительницу Нижнего Новгорода, получившую ожоги при взрыве газа в многоэтажном доме, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом написал в "Интстаграм" ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин. Он сообщил что "пострадавшую от взрыва газа на ул. Гайдара перевели на ИВЛ".

55-ти летняя женщина поступила в реанимацию с 95% поражения тела, вместе с ней был 47-ми летний мужчину, у которого врачи диагностировали 35% ожогов. По словам ректора, которого цитирует ТАСС, эти люди получили терморегуляционную и баротравму.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. В сообщение пресс-службы ведомства говорится, что основанием для этого стали признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Взрыв газа произошел в Нижнем Новгороде в субботу в 7.10 утра. В результате частично обрушился балкон одной из квартир, повреждения получили стены и лифт. Жителей многоэтажки эвакуировали.