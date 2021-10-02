В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры

В поселке Буг Всеволожского района Ленинградской области были жестоко убиты 46-летняя женщина и ее трехлетняя дочь.

Подозрение пало на 21-летнего сына погибшей женщины, сейчас он задержан, сообщает СК по Ленинградской области. Убитая девочка приходилась ему сводной сестрой.

Сейчас с молодым человеком общаются следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося, один из главных вопросов - мотив.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сторона следствия будет ходатайствовать об аресте.