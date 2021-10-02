"Ленфильм" получит 50% дохода от использования прав на "золотую коллекцию"

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещание по поводу развития киностудии "Ленфильм". Среди основных тем - расширение производственного и творческого ресурса студии, создание современной технологической базы и инфраструктуры, ребрендинг, а также развитие новых направлений деятельности.

Участниками мероприятия стали министр культуры Ольга Любимова, кинорежиссер, продюсер, председатель совета директоров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" Федор Бондарчук, генеральный директор "Ленфильма" Федор Щербаков, продюсер, директор "Кинокомпании "СТВ", председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, продюсер Наталья Дрозд, кинорежиссер Алексей Герман и другие.

"Экскурсия по студии еще раз показала, насколько для всех для нас это эмоциональное, важное место, и сегодняшняя встреча связана с обсуждением вопросов о том, как "Ленфильм" будет возрождаться, каким видим его будущее. Правительство и Министерство культуры ставят перед собой задачу возродить киностудию, возродить наше историческое прошлое", - заявила Татьяна Голикова.

Во вступительной речи она отметила, что сохранение базовых отечественных киностудий - "Мосфильм", "Ленфильм", "Союзмультфильм", Киностудия Горького, Свердловская киностудия - является стратегически важным для государства. По ее словам, у каждой киностудии своя стратегия развития, но в их основе - создание творческих центров с кинопроизводственным, музейным и образовательным направлениями.

"В сентябре "Ленфильм" принял свою стратегию развития до 2025 года. В ее составе и инфраструктурная составляющая, и образовательная и, естественно, кинопроизводство, и музейно-выставочная деятельность. Но в центре внимания, конечно, поручение президента России по выводу киностудии из того финансового состояния, которое было, и перспективы финансирования тех проектов, которые будет реализовывать "Ленфильм", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Ольга Любимова рассказала о процессе создания ключевого документа для развития киностудии.

"Работа над стратегией велась с 2020 года при непосредственном участии Министерства культуры и всех заинтересованных сторон, в том числе профессионального сообщества. В июле 2021 года ведомством был согласован итоговый вариант документа, а в сентябре документ поддержан Советом директоров", - пояснила она и добавила, что студия должна вернуть себе статус центра дебютного кино. Уже при поддержке Министерства культуры в сентябре запущен образовательный проект "Ленфильм-дебют".

"Мы не ждем в ближайшие два года каких-то блокбастеров, масштабных картин. Мы хотим, чтобы молодые ребята могли трудиться, развиваться, реализовываться на родной киностудии, чтобы она по-настоящему стала центром дебютного кино", - сказала Ольга Любимова.

Татьяна Голикова напомнила, что в Госдуму внесен законопроект о 100-процентном финансировании дебютных картин. Об этом "РГ" писала отдельно. "Очень надеемся, что новый состав Государственной Думы быстро примет законопроект, и будет возможность поддерживать молодых кинематографистов вот таким образом посредством субсидирования дебютного кино из федерального бюджета", - сказала заместитель председателя правительства.

Ольга Любимова обратила внимание, что киностудия имеет высокий потенциал стать многофункциональным пространством, где можно проводить время, смотреть кино, слушать лекции и получать знания об отечественном и мировом кинематографе.

"Мы хотим реализовать проект под названием "Шестой павильон". Это будет виртуальное пространство, что позволит создать первый и единственный кинотеатр 35мм в Санкт-Петербурге, который мы сделаем на "Ленфильме", с целым рядом образовательных, выставочных и других инициатив", - сообщил Федор Щербаков.

Дополнительно Щербаков рассказал о текущем состоянии "Ленфильма": "За этот год удалось решить ситуацию с долгами, практически обнулить их. И в этом году мы перезапускаем производство, что крайне важно для нас. На киностудии рассмотрено более 600 проектов, а семь проектов сегодня участвуют в конкурсах Министерства культуры". ТАСС напоминает в своем материале, что "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле 2020 года бывший врио гендиректора киностудии Инесса Юрченко уточняла, что основной долг перед банком составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии назывались задолженность по налогам, перед Госфильмофондом, по коммунальным платежам.

Сейчас в планах - открыть киностудию жителям города и туристам, сформировав здесь большое культурное пространство. Для этого разрабатывается соответствующая концепция.

"Сейчас ведется большая системная работа не просто по возрождению киностудии. Мы видим, как этот великий бренд преобразуется и становится действительно обновленным символом города. Для нас это очень важно. Мы всячески поддерживаем эту работу и способствуем ей", - подтвердил Борис Пиотровский. - Мы всегда поддерживали киностудию и продолжаем это делать, конечно, цифра небольшая, но рассчитываем, что она будет больше с 2022 года".

На совещании также был затронут вопрос загрузки павильонов киностудии. "С середины октября по январь загрузка павильонов составляет 100 %. И это не просто сдача павильонов, но и обеспечение полного комплекса услуг - полноценно сдается реквизит, техническое оборудование. Кстати, одна из задач - создать центр реквизита. То, в каком состоянии сейчас хранится крупнейшая коллекция реквизита, нас не удовлетворяет", - заметил он.

По мнению Сергея Сельянова, ключевое значение в успехах киностудии будет играть инфраструктура.

"Необходимо, чтобы киностудия процветала, а не стояла, как пустыня. При этом важно и восстановить Санкт-Петербург как место кинематографической силы. И в этом смысле среда и инфраструктура всегда определяют успешность или не успешность кинематографического места", - отметил он.

В конце встречи были подведены итоги. "Начиная с 2022 года, "Ленфильм" будет безубыточным предприятием, а значит будет исполнено указание президента России. Этому способствует стратегия, которую презентовал генеральный директор, - сказала Татьяна Голикова. - Сегодня пришли к мнению, что все доходы, которые будут получены от "золотой коллекции" "Ленфильма", будут делиться в пропорции 50 на 50 - половина киностудии, половина Госфильмофонду".

Участников совещания поблагодарил Федор Бондарчук. "Последние годы были серьезные финансовые проблемы. Но сейчас мы видим изменения: утверждена программа развития, "золотая коллекция" возвращается на студию, запущена площадка дебютов под руководством Наташи Дрозд, которую мы вместе с Сергеем Михайловичем Сельяновым поздравляем с последними успехами на международных фестивалях. Долгие годы мы шли к возрождению "Ленфильма", и сегодня с уверенностью можно сказать, что многие проблемы закрыты", - подчеркнул он.

Кроме того, руководство студии провело экскурсию по территории "Ленфильма" и съёмочным павильонам. В ходе нее были осмотрены знаменитый четвертый Павильон, в котором располагался театр "Аквариум", где состоялся первый публичный кинопоказ в нашей стране, а также в самый большой павильон - пятый, здание которого построено по лицензии Эйфеля. Сейчас в нем идёт застройка экспозиции "Пропавшие в кинохронике" от "Невского баталиста".