В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами

В Петербурге у площади Беллинсгаузена на Финском заливе в 150 метрах от берега сел на мель катер Bombardier с шестью пассажирами на борту, среди них двое детей, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Сейчас надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧП. Пассажиров катера эвакуировали силами МЧС, никто из них не пострадал.

В данное время спасатели пытаются снять катер с мели. По предварительным данным, разлива топлива не зафиксировано.