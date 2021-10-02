Смольный пообещал привить от гриппа более 3,2 миллионов петербуржцев

Власти Петербурга намерены обеспечить проведение вакцинации от гриппа для 60 процентов горожан, это 3 миллиона 230 тысяч человек, сообщает пресс-служба Смольного.

В прошлом году охват прививками был на 19,6 процентов меньше. Уже сейчас вакцинацию от гриппа прошли 1 миллион 66 тысяч петербуржцев, это 20 процентов горожан.

Вакцинация от гриппа проводится в тех же передвижных пунктах, что и от коронавируса, также прививку можно сделать в городских поликлиниках. Кроме того, в Петербурге открылись 27 передвижных пунктов у станций метро.

Врачи настоятельно рекомендуют вакцинироваться от гриппа людям с хроническими болезнями легких, сердца, а также с подтвержденным иммунодефицитом. Среди этих категорий граждан вакцинировались уже 271 тысяча человек, это 36 процентов от общего числа пациентов, состоящих на учете в медучреждениях с такими диагнозами.

Правда, власти Петербурга, а также представители медицинских учреждений рекомендуют сделать прививку всем, кто не имеет противопоказаний.