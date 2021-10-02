В Петербурге начнут активнее прививать пожилых от COVID-19

В Петербурге сделают ставку на вакцинацию пенсионеров от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Озабоченность Смольного вызывает то обстоятельство, что на данный момент прививку от COVID-19 сделали всего 40 процентов петербургских пенсионеров. В то же время есть регионы, где пожилые составляют большинство от привившихся.

Люди старшей возрастной группы входят в категорию граждан, которые переносят коронавирусную инфекцию тяжело. Поэтому их призывают активно прививаться.

В целом по Петербургу ежедневно прививаются 217 человек на 100 тысяч населения, по темпам вакцинации Северная столица входит в число лидеров по стране. В общей сложности привились уже полтора миллиона горожан.

Но и вирус не дает расслабиться. 2 октября в городе выявлено 2494 новых случаев коронавирусной инфекции, для сравнения неделю назад, 25 октября было зафиксировано 1907 новых случаев. Коэффициент распространения коронавируса достиг в Петербурге показателя 1,25 при норме в единицу.