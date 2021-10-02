"Киношок" объявил победителей

Фестиваль кино стран СНГ и Балтии. "Киношок" в 30-й раз прошел в Анапе. Члены жюри смотрели не только российские картины, но и работы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Эстонии.

Диплом прессы за лучший полнометражный фильм получила лента Михаила Лукачевского "Вертолет". Она же взяла приз за лучшую режиссуру, приз критиков и награду за лучшую операторскую работу.

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино получил Эльвин Адыгозел за фильм "Билясувар". Лучшая женская роль - Анастасия Струкова в фильме "Ничья". Мужская роль - Болот Тентимишов в фильме "Озеро". Лучшая музыка звучала в фильме "Дорога в Эдем" (композитор Баласагын Мусаев).

В конкурсе короткометражек победил фильм Ксении Пчелинцевой "Авако".

В конкурсе телефильмов победила "Обитель" Александра Велединского.

Детское жюри лучшим детским фильмом признало ленту "Новенький" Александра Кулямина.