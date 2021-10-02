Прокуратура проверит столкновение самолета с заправщиком в аэропорту Астрахани

В астраханском аэропорту имени Кустодиева произошло столкновение самолета авиакомпании "Победа" с топливозаправщиком. Южной транспортной прокуратурой организована доследственная проверка инцидента.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.

Самолет совершал рейс из Астрахани в Санкт-Петербург.

"В 21: 45 (по московскому времени) в оперативную смену ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение, что при выруливании на взлетную полосу самолет Boeing-737 совершил столкновение с аэродромным топливозаправщиком, задев его плоскостью крыла", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Возгорания и розлива топлива не произошло. Пострадавших нет. 185 пассажиров вылетели к месту назначения другим рейсом.