За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4032

2 Санкт-Петербург 2494

3 Московская область 1483

4 Самарская область 614

5 Воронежская область 589

6 Нижегородская область 581

7 Свердловская область 539

8 Пермский край 512

9 Ростовская область 501

10 Республика Башкортостан 496

11 Республика Крым 409

12 Челябинская область 386

13 Иркутская область 380

14 Омская область 367

15 Красноярский край 366

16 Оренбургская область 360

17 Волгоградская область 360

18 Ставропольский край 355

19 Ульяновская область 330

20 Саратовская область 313

21 Архангельская область 295

22 Хабаровский край 283

23 Калининградская область 268

24 Алтайский край 265

25 Вологодская область 264

26 Удмуртская Республика 260

27 Пензенская область 253

28 Республика Коми 249

29 Тверская область 245

30 Тюменская область 243

31 Ленинградская область 240

32 Липецкая область 234

33 Республика Карелия 227

34 Брянская область 227

35 Краснодарский край 224

36 Республика Саха (Якутия) 221

37 Владимирская область 221

38 Курская область 220

39 Приморский край 219

40 Ярославская область 213

41 Смоленская область 199

42 Белгородская область 197

43 Забайкальский край 192

44 Ханты-Мансийский автономный округ 185

45 Севастополь 178

46 Ивановская область 178

47 Псковская область 173

48 Кемеровская область 172

49 Астраханская область 170

50 Новосибирская область 167

51 Мурманская область 165

52 Орловская область 148

53 Кировская область 145

54 Новгородская область 142

55 Рязанская область 135

56 Курганская область 133

57 Республика Хакасия 130

58 Тульская область 128

59 Калужская область 127

60 Амурская область 125

61 Тамбовская область 123

62 Костромская область 122

63 Республика Дагестан 114

64 Ямало-Ненецкий автономный округ 102

65 Республика Бурятия 98

66 Томская область 93

67 Республика Чувашия 90

68 Республика Мордовия 82

69 Кабардино-Балкарская Республика 82

70 Республика Северная Осетия-Алания 72

71 Чеченская Республика 68

72 Республика Ингушетия 67

73 Республика Татарстан 67

74 Республика Калмыкия 64

75 Республика Марий Эл 63

76 Сахалинская область 58

77 Республика Тыва 55

78 Карачаево-Черкесская Республика 53

79 Республика Адыгея 50

80 Камчатский край 42

81 Республика Алтай 37

82 Еврейская автономная область 35

83 Магаданская область 25

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 560 767 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%

2. Сахалинская область 0,18%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2% За последние сутки подтверждено 886 смертей: Москва 67

Санкт-Петербург 59

Свердловская область 42

Саратовская область 34

Краснодарский край 32

Пермский край 31

Нижегородская область 31

Ставропольский край 30

Ростовская область 28

Челябинская область 26

Волгоградская область 24

Республика Башкортостан 23

Пензенская область 23

Самарская область 23

Красноярский край 23

Оренбургская область 20

Алтайский край 20

Московская область 15

Удмуртская Республика 15

Республика Чувашия 13

Новосибирская область 13

Иркутская область 12

Брянская область 11

Вологодская область 11

Республика Крым 11

Липецкая область 10

Тульская область 10

Республика Дагестан 10

Омская область 10

Республика Саха (Якутия) 10

Калининградская область 9

Смоленская область 8

Тюменская область 8

Владимирская область 7

Тверская область 7

Ярославская область 7

Астраханская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ульяновская область 7

Ивановская область 6

Костромская область 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Тамбовская область 5

Республика Карелия 5

Республика Коми 5

Мурманская область 5

Новгородская область 5

Кемеровская область 5

Воронежская область 4

Калужская область 4

Рязанская область 4

Псковская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Мордовия 4

Республика Хакасия 4

Камчатский край 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Республика Адыгея 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 3

Республика Татарстан 3

Томская область 3

Забайкальский край 3

Сахалинская область 3

Республика Калмыкия 2

Севастополь 2

Курганская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Магаданская область 2

Ленинградская область 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 209 028 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 852 человека: Москва 2116

Санкт-Петербург 1174

Московская область 1013

Республика Башкортостан 502

Свердловская область 485

Архангельская область 452

Пермский край 416

Нижегородская область 416

Иркутская область 390

Ставропольский край 369

Оренбургская область 362

Республика Крым 359

Самарская область 352

Красноярский край 351

Волгоградская область 345

Ростовская область 338

Воронежская область 334

Приморский край 321

Хабаровский край 294

Челябинская область 280

Краснодарский край 269

Саратовская область 247

Вологодская область 244

Белгородская область 235

Ульяновская область 207

Республика Карелия 203

Брянская область 197

Ярославская область 191

Новосибирская область 183

Тюменская область 181

Забайкальский край 174

Удмуртская Республика 172

Ханты-Мансийский автономный округ 169

Кемеровская область 167

Липецкая область 163

Орловская область 163

Новгородская область 162

Кировская область 154

Курская область 151

Псковская область 150

Республика Бурятия 145

Астраханская область 143

Амурская область 142

Курганская область 140

Республика Коми 138

Республика Калмыкия 136

Владимирская область 132

Республика Дагестан 129

Рязанская область 127

Омская область 125

Ивановская область 124

Республика Северная Осетия - Алания 115

Республика Марий Эл 112

Смоленская область 111

Севастополь 111

Республика Тыва 110

Тамбовская область 102

Калининградская область 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 101

Алтайский край 94

Ленинградская область 93

Республика Чувашия 81

Костромская область 72

Пензенская область 69

Тульская область 63

Кабардино-Балкарская Республика 62

Томская область 62

Сахалинская область 61

Чеченская Республика 55

Республика Мордовия 53

Республика Адыгея 52

Мурманская область 48

Республика Татарстан 44

Карачаево-Черкесская Республика 39

Ненецкий автономный округ 19

Чукотский автономный округ 17

Камчатский край 16

Республика Ингушетия 13

Магаданская область 12

Республика Хакасия 9

Еврейская автономная область 9

Тверская область 7

Республика Алтай 4

Республика Саха (Якутия) 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 710 574.