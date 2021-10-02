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02.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4032
  • 2 Санкт-Петербург 2494
  • 3 Московская область 1483
  • 4 Самарская область 614
  • 5 Воронежская область 589
  • 6 Нижегородская область 581
  • 7 Свердловская область 539
  • 8 Пермский край 512
  • 9 Ростовская область 501
  • 10 Республика Башкортостан 496
  • 11 Республика Крым 409
  • 12 Челябинская область 386
  • 13 Иркутская область 380
  • 14 Омская область 367
  • 15 Красноярский край 366
  • 16 Оренбургская область 360
  • 17 Волгоградская область 360
  • 18 Ставропольский край 355
  • 19 Ульяновская область 330
  • 20 Саратовская область 313
  • 21 Архангельская область 295
  • 22 Хабаровский край 283
  • 23 Калининградская область 268
  • 24 Алтайский край 265
  • 25 Вологодская область 264
  • 26 Удмуртская Республика 260
  • 27 Пензенская область 253
  • 28 Республика Коми 249
  • 29 Тверская область 245
  • 30 Тюменская область 243
  • 31 Ленинградская область 240
  • 32 Липецкая область 234
  • 33 Республика Карелия 227
  • 34 Брянская область 227
  • 35 Краснодарский край 224
  • 36 Республика Саха (Якутия) 221
  • 37 Владимирская область 221
  • 38 Курская область 220
  • 39 Приморский край 219
  • 40 Ярославская область 213
  • 41 Смоленская область 199
  • 42 Белгородская область 197
  • 43 Забайкальский край 192
  • 44 Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • 45 Севастополь 178
  • 46 Ивановская область 178
  • 47 Псковская область 173
  • 48 Кемеровская область 172
  • 49 Астраханская область 170
  • 50 Новосибирская область 167
  • 51 Мурманская область 165
  • 52 Орловская область 148
  • 53 Кировская область 145
  • 54 Новгородская область 142
  • 55 Рязанская область 135
  • 56 Курганская область 133
  • 57 Республика Хакасия 130
  • 58 Тульская область 128
  • 59 Калужская область 127
  • 60 Амурская область 125
  • 61 Тамбовская область 123
  • 62 Костромская область 122
  • 63 Республика Дагестан 114
  • 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
  • 65 Республика Бурятия 98
  • 66 Томская область 93
  • 67 Республика Чувашия 90
  • 68 Республика Мордовия 82
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 82
  • 70 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 71 Чеченская Республика 68
  • 72 Республика Ингушетия 67
  • 73 Республика Татарстан 67
  • 74 Республика Калмыкия 64
  • 75 Республика Марий Эл 63
  • 76 Сахалинская область 58
  • 77 Республика Тыва 55
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 79 Республика Адыгея 50
  • 80 Камчатский край 42
  • 81 Республика Алтай 37
  • 82 Еврейская автономная область 35
  • 83 Магаданская область 25
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 14
  • В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 560 767 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%
  • 2. Сахалинская область 0,18%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%
За последние сутки подтверждено 886 смертей:
  • Москва 67
  • Санкт-Петербург 59
  • Свердловская область 42
  • Саратовская область 34
  • Краснодарский край 32
  • Пермский край 31
  • Нижегородская область 31
  • Ставропольский край 30
  • Ростовская область 28
  • Челябинская область 26
  • Волгоградская область 24
  • Республика Башкортостан 23
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 23
  • Красноярский край 23
  • Оренбургская область 20
  • Алтайский край 20
  • Московская область 15
  • Удмуртская Республика 15
  • Республика Чувашия 13
  • Новосибирская область 13
  • Иркутская область 12
  • Брянская область 11
  • Вологодская область 11
  • Республика Крым 11
  • Липецкая область 10
  • Тульская область 10
  • Республика Дагестан 10
  • Омская область 10
  • Республика Саха (Якутия) 10
  • Калининградская область 9
  • Смоленская область 8
  • Тюменская область 8
  • Владимирская область 7
  • Тверская область 7
  • Ярославская область 7
  • Астраханская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Ульяновская область 7
  • Ивановская область 6
  • Костромская область 6
  • Белгородская область 5
  • Курская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Республика Карелия 5
  • Республика Коми 5
  • Мурманская область 5
  • Новгородская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Воронежская область 4
  • Калужская область 4
  • Рязанская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Республика Мордовия 4
  • Республика Хакасия 4
  • Камчатский край 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Республика Адыгея 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Томская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Севастополь 2
  • Курганская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Магаданская область 2
  • Ленинградская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 209 028 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 852 человека:
  • Москва 2116
  • Санкт-Петербург 1174
  • Московская область 1013
  • Республика Башкортостан 502
  • Свердловская область 485
  • Архангельская область 452
  • Пермский край 416
  • Нижегородская область 416
  • Иркутская область 390
  • Ставропольский край 369
  • Оренбургская область 362
  • Республика Крым 359
  • Самарская область 352
  • Красноярский край 351
  • Волгоградская область 345
  • Ростовская область 338
  • Воронежская область 334
  • Приморский край 321
  • Хабаровский край 294
  • Челябинская область 280
  • Краснодарский край 269
  • Саратовская область 247
  • Вологодская область 244
  • Белгородская область 235
  • Ульяновская область 207
  • Республика Карелия 203
  • Брянская область 197
  • Ярославская область 191
  • Новосибирская область 183
  • Тюменская область 181
  • Забайкальский край 174
  • Удмуртская Республика 172
  • Ханты-Мансийский автономный округ 169
  • Кемеровская область 167
  • Липецкая область 163
  • Орловская область 163
  • Новгородская область 162
  • Кировская область 154
  • Курская область 151
  • Псковская область 150
  • Республика Бурятия 145
  • Астраханская область 143
  • Амурская область 142
  • Курганская область 140
  • Республика Коми 138
  • Республика Калмыкия 136
  • Владимирская область 132
  • Республика Дагестан 129
  • Рязанская область 127
  • Омская область 125
  • Ивановская область 124
  • Республика Северная Осетия - Алания 115
  • Республика Марий Эл 112
  • Смоленская область 111
  • Севастополь 111
  • Республика Тыва 110
  • Тамбовская область 102
  • Калининградская область 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  • Алтайский край 94
  • Ленинградская область 93
  • Республика Чувашия 81
  • Костромская область 72
  • Пензенская область 69
  • Тульская область 63
  • Кабардино-Балкарская Республика 62
  • Томская область 62
  • Сахалинская область 61
  • Чеченская Республика 55
  • Республика Мордовия 53
  • Республика Адыгея 52
  • Мурманская область 48
  • Республика Татарстан 44
  • Карачаево-Черкесская Республика 39
  • Ненецкий автономный округ 19
  • Чукотский автономный округ 17
  • Камчатский край 16
  • Республика Ингушетия 13
  • Магаданская область 12
  • Республика Хакасия 9
  • Еврейская автономная область 9
  • Тверская область 7
  • Республика Алтай 4
  • Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 710 574.

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