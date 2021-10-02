За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4032
- 2 Санкт-Петербург 2494
- 3 Московская область 1483
- 4 Самарская область 614
- 5 Воронежская область 589
- 6 Нижегородская область 581
- 7 Свердловская область 539
- 8 Пермский край 512
- 9 Ростовская область 501
- 10 Республика Башкортостан 496
- 11 Республика Крым 409
- 12 Челябинская область 386
- 13 Иркутская область 380
- 14 Омская область 367
- 15 Красноярский край 366
- 16 Оренбургская область 360
- 17 Волгоградская область 360
- 18 Ставропольский край 355
- 19 Ульяновская область 330
- 20 Саратовская область 313
- 21 Архангельская область 295
- 22 Хабаровский край 283
- 23 Калининградская область 268
- 24 Алтайский край 265
- 25 Вологодская область 264
- 26 Удмуртская Республика 260
- 27 Пензенская область 253
- 28 Республика Коми 249
- 29 Тверская область 245
- 30 Тюменская область 243
- 31 Ленинградская область 240
- 32 Липецкая область 234
- 33 Республика Карелия 227
- 34 Брянская область 227
- 35 Краснодарский край 224
- 36 Республика Саха (Якутия) 221
- 37 Владимирская область 221
- 38 Курская область 220
- 39 Приморский край 219
- 40 Ярославская область 213
- 41 Смоленская область 199
- 42 Белгородская область 197
- 43 Забайкальский край 192
- 44 Ханты-Мансийский автономный округ 185
- 45 Севастополь 178
- 46 Ивановская область 178
- 47 Псковская область 173
- 48 Кемеровская область 172
- 49 Астраханская область 170
- 50 Новосибирская область 167
- 51 Мурманская область 165
- 52 Орловская область 148
- 53 Кировская область 145
- 54 Новгородская область 142
- 55 Рязанская область 135
- 56 Курганская область 133
- 57 Республика Хакасия 130
- 58 Тульская область 128
- 59 Калужская область 127
- 60 Амурская область 125
- 61 Тамбовская область 123
- 62 Костромская область 122
- 63 Республика Дагестан 114
- 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 102
- 65 Республика Бурятия 98
- 66 Томская область 93
- 67 Республика Чувашия 90
- 68 Республика Мордовия 82
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 82
- 70 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 71 Чеченская Республика 68
- 72 Республика Ингушетия 67
- 73 Республика Татарстан 67
- 74 Республика Калмыкия 64
- 75 Республика Марий Эл 63
- 76 Сахалинская область 58
- 77 Республика Тыва 55
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 79 Республика Адыгея 50
- 80 Камчатский край 42
- 81 Республика Алтай 37
- 82 Еврейская автономная область 35
- 83 Магаданская область 25
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 14
- В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 560 767 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,17%
- 2. Сахалинская область 0,18%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,2%
За последние сутки подтверждено 886 смертей:
- Москва 67
- Санкт-Петербург 59
- Свердловская область 42
- Саратовская область 34
- Краснодарский край 32
- Пермский край 31
- Нижегородская область 31
- Ставропольский край 30
- Ростовская область 28
- Челябинская область 26
- Волгоградская область 24
- Республика Башкортостан 23
- Пензенская область 23
- Самарская область 23
- Красноярский край 23
- Оренбургская область 20
- Алтайский край 20
- Московская область 15
- Удмуртская Республика 15
- Республика Чувашия 13
- Новосибирская область 13
- Иркутская область 12
- Брянская область 11
- Вологодская область 11
- Республика Крым 11
- Липецкая область 10
- Тульская область 10
- Республика Дагестан 10
- Омская область 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Калининградская область 9
- Смоленская область 8
- Тюменская область 8
- Владимирская область 7
- Тверская область 7
- Ярославская область 7
- Астраханская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Ульяновская область 7
- Ивановская область 6
- Костромская область 6
- Белгородская область 5
- Курская область 5
- Тамбовская область 5
- Республика Карелия 5
- Республика Коми 5
- Мурманская область 5
- Новгородская область 5
- Кемеровская область 5
- Воронежская область 4
- Калужская область 4
- Рязанская область 4
- Псковская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Мордовия 4
- Республика Хакасия 4
- Камчатский край 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Республика Адыгея 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Томская область 3
- Забайкальский край 3
- Сахалинская область 3
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Курганская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Магаданская область 2
- Ленинградская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 209 028 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 852 человека:
- Москва 2116
- Санкт-Петербург 1174
- Московская область 1013
- Республика Башкортостан 502
- Свердловская область 485
- Архангельская область 452
- Пермский край 416
- Нижегородская область 416
- Иркутская область 390
- Ставропольский край 369
- Оренбургская область 362
- Республика Крым 359
- Самарская область 352
- Красноярский край 351
- Волгоградская область 345
- Ростовская область 338
- Воронежская область 334
- Приморский край 321
- Хабаровский край 294
- Челябинская область 280
- Краснодарский край 269
- Саратовская область 247
- Вологодская область 244
- Белгородская область 235
- Ульяновская область 207
- Республика Карелия 203
- Брянская область 197
- Ярославская область 191
- Новосибирская область 183
- Тюменская область 181
- Забайкальский край 174
- Удмуртская Республика 172
- Ханты-Мансийский автономный округ 169
- Кемеровская область 167
- Липецкая область 163
- Орловская область 163
- Новгородская область 162
- Кировская область 154
- Курская область 151
- Псковская область 150
- Республика Бурятия 145
- Астраханская область 143
- Амурская область 142
- Курганская область 140
- Республика Коми 138
- Республика Калмыкия 136
- Владимирская область 132
- Республика Дагестан 129
- Рязанская область 127
- Омская область 125
- Ивановская область 124
- Республика Северная Осетия - Алания 115
- Республика Марий Эл 112
- Смоленская область 111
- Севастополь 111
- Республика Тыва 110
- Тамбовская область 102
- Калининградская область 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- Алтайский край 94
- Ленинградская область 93
- Республика Чувашия 81
- Костромская область 72
- Пензенская область 69
- Тульская область 63
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Томская область 62
- Сахалинская область 61
- Чеченская Республика 55
- Республика Мордовия 53
- Республика Адыгея 52
- Мурманская область 48
- Республика Татарстан 44
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Ненецкий автономный округ 19
- Чукотский автономный округ 17
- Камчатский край 16
- Республика Ингушетия 13
- Магаданская область 12
- Республика Хакасия 9
- Еврейская автономная область 9
- Тверская область 7
- Республика Алтай 4
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 710 574.