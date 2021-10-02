Рособрнадзор начинает онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ

С 4 по 22 октября разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) начинают серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ.
О чем расскажут на консультациях?
- о структуре и содержании экзаменационной работы;
- об изменениях в заданиях - а их немало;
- на какие задания стоит обратить особое внимание;
- как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ;
- как избежать типичных ошибок.
Консультации будут по всем предметам, а также по итоговому сочинению. Онлайн-трансляции - на странице Рособрнадзора в "ВКонтакте" и на YouTube. Видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.
Расписание консультаций:
- 4 октября в 15:00 - география;
- 5 октября в 15:00 - биология;
- 7 октября в 14:00 - обществознание;
- 7 октября в 16:00 - физика;
- 8 октября в 14:00 - математика;
- 8 октября в 16:00 - химия;
- 14 октября в 15:00 - история;
- 15 октября в 15:00 - русский язык;
- 18 октября в 15:00 - литература;
- 19 октября в 15:00 - итоговое сочинение;
- 21 октября в 15:00 - информатика;
- 22 октября в 15:00 - иностранные языки.