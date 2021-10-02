Рособрнадзор начинает онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ

С 4 по 22 октября разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) начинают серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ.

О чем расскажут на консультациях?

о структуре и содержании экзаменационной работы;

об изменениях в заданиях - а их немало;

на какие задания стоит обратить особое внимание;

как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ;

как избежать типичных ошибок.

Консультации будут по всем предметам, а также по итоговому сочинению. Онлайн-трансляции - на странице Рособрнадзора в "ВКонтакте" и на YouTube. Видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Расписание консультаций: