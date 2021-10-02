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02.10.2021 17:07
Рубрика: Общество

Рособрнадзор начинает онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ

Текст: Мария Агранович

С 4 по 22 октября разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) начинают серию онлайн-консультаций "На все 100!" для будущих участников экзаменов и преподавателей школ.

О чем расскажут на консультациях?

  • о структуре и содержании экзаменационной работы;
  • об изменениях в заданиях - а их немало;
  • на какие задания стоит обратить особое внимание;
  • как правильно выстроить работу по подготовке к ЕГЭ;
  • как избежать типичных ошибок.

Консультации будут по всем предметам, а также по итоговому сочинению. Онлайн-трансляции - на странице Рособрнадзора в "ВКонтакте" и на YouTube. Видеозаписи консультаций будут опубликованы на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Расписание консультаций:

  • 4 октября в 15:00 - география;
  • 5 октября в 15:00 - биология;
  • 7 октября в 14:00 - обществознание;
  • 7 октября в 16:00 - физика;
  • 8 октября в 14:00 - математика;
  • 8 октября в 16:00 - химия;
  • 14 октября в 15:00 - история;
  • 15 октября в 15:00 - русский язык;
  • 18 октября в 15:00 - литература;
  • 19 октября в 15:00 - итоговое сочинение;
  • 21 октября в 15:00 - информатика;
  • 22 октября в 15:00 - иностранные языки.
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