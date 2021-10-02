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02.10.2021 10:50
Рубрика: Экономика

Россия увеличила производство бензина и добычу нефти

Текст: Елена Манукиян

Производство бензина в России за первые три квартала выросло почти на 4%, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его выпущено на 30 млн тонн больше.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Отмечается, что это связано с восстановлением спроса на топливо. В прошлом году по всему миру он упал из-за ограничительных мер, введенных в период пандемии.

Наряду с производством бензина в сентябре увеличился выпуск дизельного топлива - на 3,9% до 6,4 млн тонн, мазута - на 11,2% до 3,7 млн тонн. В целом объем нефтепереработки вырос на 4,6% до 22,74 млн тонн, а с января по сентябрь - на 2,4%, до 208,275 млн тонн.

При этом большинство ведущих российских нефтегазовых компаний продолжают наращивать объемы суточной добычи нефти с газовым конденсатом. За последний месяц "ЛУКОЙЛ" увеличил их на 1,3%, "Сургутнефтегаз" - на 0,9%, "Татнефть" - на 0,5%, "Башнефть" - на 18,2%, "Славнефть" - на 9,9%, "Русснефть" - на 1,6%, "НОВАТЭК" - на 2,7%, пишет "Интерфакс". По сравнению с сентябрем прошлого года самый значительный рост наблюдается у "Башнефти" (+83,4%) и "Славнефти" (+68,2%).

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Транспорт Бензин

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