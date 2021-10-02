Российская бронетехника получит самоизменяющийся камуфляж-хамелеон

Российская бронетехника получит камуфляжное покрытие, способное самостоятельно изменять цветовую гамму под окружающую среду. Опытные образцы маскировки проходят испытания на макетах.

Как сообщают РИА Новости, комплекс маскировки состоит из небольших пластин с электрохромным покрытием, которое позволяет создавать различные зрительные образы, копировать цвет и структуру окружающего ландшафта.

Информацию об обстановке система собирает с помощью видеодатчиков и анализирует ее, а затем создает соответствующие камуфлирующие образы.

Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды, и потому может происходить во время движения. Новая маскировка призвана защитить от телевизионно-оптических станций самолетов и беспилотников, а также затруднит наблюдение наземных приборов.

Отметим, что в 2015 году ученые из Томска разработали материал, позволяющий объекту максимально "сливаться" с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа, состоящей из теплоизоляционной ткани с наночастицами. А в 2018 году на форуме "Армия" был представлен электрохромный материал для маскировки военнослужащих.