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02.10.2021,  
06:33
Текст:  Николай Грищенко

Российская бронетехника получит самоизменяющийся камуфляж-хамелеон

Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Российская бронетехника получит камуфляжное покрытие, способное самостоятельно изменять цветовую гамму под окружающую среду. Опытные образцы маскировки проходят испытания на макетах.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Как сообщают РИА Новости, комплекс маскировки состоит из небольших пластин с электрохромным покрытием, которое позволяет создавать различные зрительные образы, копировать цвет и структуру окружающего ландшафта.

Информацию об обстановке система собирает с помощью видеодатчиков и анализирует ее, а затем создает соответствующие камуфлирующие образы.

Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды, и потому может происходить во время движения. Новая маскировка призвана защитить от телевизионно-оптических станций самолетов и беспилотников, а также затруднит наблюдение наземных приборов.

Отметим, что в 2015 году ученые из Томска разработали материал, позволяющий объекту максимально "сливаться" с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа, состоящей из теплоизоляционной ткани с наночастицами. А в 2018 году на форуме "Армия" был представлен электрохромный материал для маскировки военнослужащих.

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