СМИ: Боевики доставили к линии фронта в Идлибе ракеты с отравляющим веществом

В сирийских провинциях Идлиб и Хама террористы из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) установили восемь ракет с боеголовками, снаряженными отравляющими веществами, в частности - газообразным хлором и зарином. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

По информации SANA, ракеты предназначены для того, чтобы устроить химическую атаку и обвинить в этом сирийскую армию.

Также, по информации SANA, ракеты были снаряжены отравляющими веществами с помощью специалистов из Франции, Бельгии и Марокко, процесс переделки ракет занял около двух недель. Доставка ракет осуществлялась на машинах неправительственной организации "Белые каски".