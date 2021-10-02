СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников

Батальон смертников, носящих на себе жилеты со взрывчаткой, был сформирован в провинции Бадахшан на востоке Афганистана и будет размещен на границе с Пакистаном в этом регионе, заявил вице-губернатор провинции мулла Ниссар Ахмад Ахмади. Об этом сообщает издание Khamaa Press.

Батальон называется "Армия Мансура". Подразделение с таким названием уже проводило атаки смертников во время правления в Афганистане режима Ашрафа Гани. По словам муллы Ахмади, сформированное в Бадахшане формирование создано на базе того подразделения.

Также отмечается, что это не единственный отряд "преданных Аллаху" смертников в армии талибов. Еще один такой же батальон под названием "Бадри313" несет охрану аэропорта Кабула.