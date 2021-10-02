Стало известно, какие языки чаще всего учат студенты в странах ЕС

Новости

Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
Производитель "Спутника V" в Аргентине уверен в скором признании вакцины ВОЗ 02.10.2021
СМИ: Боевики доставили к линии фронта в Идлибе ракеты с отравляющим веществом 02.10.2021
СК: После смерти пенсионеров в Подмосковье задержаны их сын и невестка 02.10.2021
Эксперт: приобретенный сколиоз можно вылечить самостоятельно 02.10.2021
"Челси" лишь в концовке матча добился победы над "Саутгемптоном" 02.10.2021
В Петербурге сел на мель катер с шестью пассажирами 02.10.2021
Пострадавшую при взрыве жительницу Нижнего Новгорода перевели на ИВЛ 02.10.2021
МИД: Москва исходит из того, что Минск будет соблюдать права журналистов 02.10.2021
МИД РФ надеется, что политика не повлияет на признание "Спутника V" в ЕС 02.10.2021
В Ленобласти юношу заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры 02.10.2021
Гол Ежова принес "Крыльям Советов" гостевую победу над "Динамо" 02.10.2021
СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников 02.10.2021
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Эвертоном" 02.10.2021
Эксперт: Почти половина начинающих инвесторов не осознает финансовые риски 02.10.2021
Задержаны подозреваемые в убийстве супругов в Подмосковье 02.10.2021
Госфильмофонд и "Ленфильм" поделят доходы от "золотой коллекции" студии 02.10.2021
Из-за коронавируса в МГУ веден смешанный формат обучения 02.10.2021
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
02.10.2021 16:17
Рубрика: В мире

Стало известно, какие языки чаще всего учат студенты в странах ЕС

Текст: Константин Волков

59 процентов студентов в странах Евросоюза учат два или более иностранных языков. Таковы данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Русский язык представили на Европейском дне языков в Таллине

На первом месте по популярности идет английский язык, его изучают в среднем 96,4 процента студентов. Второе место занял испанский язык, который учат в среднем 26,4 процента, за исключением Франции, там испанский привлек 74 процента студентов. На третьем месте французский (в среднем 21,8 процента, но в Лихтенштейне его учат 94 процента, в Румынии 82 процента, в Ирландии 52 процента студентов). Четвертое место занял немецкий язык, на пятом оказался итальянский.

Русский язык занимает шестое место с 2,6 процентами изучающих. Он наиболее популярен в Эстонии, Латвии и Литве (68, 57 и 30 процентов изучающих соответственно). В Болгарии русский учат 24 процента, в Словакии 19 процентов, в Чехии 12 процентов.

Если во Франции два и более языков учат почти 100 процентов студентов, а в Румынии, Финляндии, Чехии, Эстонии - около 99 процентов, то в Великобритании - лишь 2,6 процента, а в Греции - и вовсе 0,7 процента.

В мире Европа Общество Образование

Главное сегодня

СМИ: В армии Афганистана появились подразделения смертников
Лавров: У России нет идеологических табу, в отличии от США
За сутки в России подтверждено 25 219 случаев COVID-19 в 85 регионах
Власти Москвы заявили о новом виде мошенничества с QR-кодами
Синоптики предупредили о появлении "барической горы" в Москве
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми