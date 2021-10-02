Стало известно, какие языки чаще всего учат студенты в странах ЕС

59 процентов студентов в странах Евросоюза учат два или более иностранных языков. Таковы данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

На первом месте по популярности идет английский язык, его изучают в среднем 96,4 процента студентов. Второе место занял испанский язык, который учат в среднем 26,4 процента, за исключением Франции, там испанский привлек 74 процента студентов. На третьем месте французский (в среднем 21,8 процента, но в Лихтенштейне его учат 94 процента, в Румынии 82 процента, в Ирландии 52 процента студентов). Четвертое место занял немецкий язык, на пятом оказался итальянский.

Русский язык занимает шестое место с 2,6 процентами изучающих. Он наиболее популярен в Эстонии, Латвии и Литве (68, 57 и 30 процентов изучающих соответственно). В Болгарии русский учат 24 процента, в Словакии 19 процентов, в Чехии 12 процентов.

Если во Франции два и более языков учат почти 100 процентов студентов, а в Румынии, Финляндии, Чехии, Эстонии - около 99 процентов, то в Великобритании - лишь 2,6 процента, а в Греции - и вовсе 0,7 процента.