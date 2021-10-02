Стинг празднует 70-летие выпуском нового сингла и открытием web-канала

2 октября популярному британскому музыканту исполнилось 70 лет. В честь этого события Стинг представил очередную премьеру. Причем, новая песня Rushing Water - снова резкая, ритмичная, взрывная и мелодичная - в духе его славной группы The Police конца 70-х - начала 80-х.

- Песня Rushing Water - подходящее начало для альбома, который постарается преодолеть все мелкие различия, которые могут нас разлучать! - Рассказал о премьере на своем сайте www.Sting.com музыкант. И добавил, что пластинка выйдет уже 19 ноября, а ее название - The Bridge (то бишь - "Мост").

Кроме того, Стинг, человек совсем не тусовочный и не публичный, рассказал, что впервые запустил еженедельный веб-сериал о себе On The Bridge. Премьера его состоялась во вторник, 28 сентября.

Фактически это реалити-шоу о повседневной жизни музыканта, готовящегося к выпуску альбома. Оно будет выходить каждый вторник на сайте Стинга. Вот только продолжительность каждого выпуска пока не велика - всего 2-3 минуты. Да и доступен On the Bridge будет только для членов фан-клуба музыканта.

Впрочем, возможно, потом все эти музыкальные репортажи и зарисовки станут основой для полноформатного документального альбома в поддержку нового диска Bridge.

Кстати

В начале года Стинг обещал и выпуск альбома Duets II (первый вышел в 2020 году). Но очевидно, теперь этот релиз состоится уже позднее.